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На электричку, следовавшую из Петербурга в Белоостров, упало дерево
Вчера, 22:44
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TretyakovaS
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На электричку, следовавшую из Петербурга в Белоостров, упало дерево

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Движение поездов временно приостановлено.

Вечером 28 октября в движении электричек с Финляндского вокзала в направлении Белоострова произошел сбой. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

"Пригородный электропоезд №6035 Петербург—Белоостров ехал-ехал и немножко не доехал. Стоим у Новой Деревни, до этого сверху слегка что-то жухнуло и притормозили. До платформы совсем чуть-чуть, но сидим тут" - написал один из пассажиров. 

В пресс-службе Октябрьской железной дороги инцидент подтвердили. Сообщается, что на станции Новая Деревня из-за сильного ветра в 19:05 произошло падение дерева на пригородный электропоезд №6035. Сейчас специалисты ОЖД предпринимают меры, чтобы нормализовать график поездов. 

Также Октябрьская железная дорога принесла пассажирам свои извинения и попросила следить за объявлениями по громкоговорящей связи на вокзалах и станциях.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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