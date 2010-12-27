На электричку, следовавшую из Петербурга в Белоостров, упало дерево

Движение поездов временно приостановлено.

Вечером 28 октября в движении электричек с Финляндского вокзала в направлении Белоострова произошел сбой. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

"Пригородный электропоезд №6035 Петербург—Белоостров ехал-ехал и немножко не доехал. Стоим у Новой Деревни, до этого сверху слегка что-то жухнуло и притормозили. До платформы совсем чуть-чуть, но сидим тут" - написал один из пассажиров.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги инцидент подтвердили. Сообщается, что на станции Новая Деревня из-за сильного ветра в 19:05 произошло падение дерева на пригородный электропоезд №6035. Сейчас специалисты ОЖД предпринимают меры, чтобы нормализовать график поездов.

Также Октябрьская железная дорога принесла пассажирам свои извинения и попросила следить за объявлениями по громкоговорящей связи на вокзалах и станциях.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП