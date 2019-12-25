На экспорте масок китайские компании заработали около 90 млрд долларов в 2020 году

Выручка от продажи СИЗ за рубеж по итогам прошлого года оценивается в 88,1 млрд долларов.

В первый год пандемии китайские компании на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) заработали порядка 90 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Института мировой экономики Петерсона (PIIE).

Так, в прошлом году выручка от продажи СИЗ за рубеж составила 88,1 млрд долларов. Для сравнения, в 2019 году эта цифра равнялась 22,9 млрд долларов. Получается, что доходы выросли в 3,8 раза. Из этой суммы на маски и респираторы пришлось 53,8 млрд долларов, на шитки для лица – 16,8 млрд долларов, еще 10,8 и 3,9 млрд долларов пришлось на защитную одежду и перчатки соответственно.

Ранее мы писали, что в этом году Россия может избежать эпидемии гриппа из-за использования СИЗ.

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