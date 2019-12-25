Россия в 2021 году может избежать эпидемии гриппа

Все дело в использовании СИЗ.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что в 2021 году Россия может избежать эпидемия гриппа из-за использования индивидуальных мер защиты. Однако если ношение масок и соблюдение дистанции будут игнорироваться, то эпидемия может вернуться. Об этом пишет "Профиль" со ссылкой на ТАСС.

Таких мер противоэпидемических не было ни при одной эпидемии гриппа. Масок и изоляции достаточно, и поэтому грипп вообще не развился. Его год и не было, – сказал специалист.

По словам Жемчугова, помочь избежать эпидемии гриппа поможет также вакцинация. Однако он напомним, что между вакцинами от гриппа и коронавируса необходимо соблюсти промежуток в месяц.

Кандидат медицинских наук Екатерина Степанова отметила, что вакцинацию от гриппа лучше пройти, несмотря на все прогнозы.

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