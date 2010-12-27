На дорожное дежурство в Ленобласти заступает новейшая техника

В Ленобласти будет работать новейшая техника, которая займется очисткой дорог от снега.

В Ленобласти начала работать новейшая техника по уборке снега. Об этом пишет "47news".



По словам председателя комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Ленобласти Юрия Запалатского, 24 машины приобретены ответственным за содержание областных трасс ГКУ "Ленавтодор". Среди них универсальные погрузчики, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины и уборочные тракторы с отвалом для уборки снега. Семь единиц оснащены дополнительным оборудованием - "Урсус", которое позволяет в автоматическом режиме контролировать дозировку реагентов, распределяемых по дорожному покрытию.



С текущего месяца новые спецмашины заступают на дежурство в пяти муниципальных районах Ленинградской области: Лодейнопольском, Выборгском, Приозерском, Всеволожском и Волосовском.