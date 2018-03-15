На дороге в лобовое стекло автомобиля прилетел кусок льда с крыши "фуры"

В автомобильном происшествии никто не пострадал.

Сегодня в Петербурге лобовое стекло автомобиля "приняло" большой кусок льда с крыши впереди идущей "фуры".

Сегодня, 15 марта, в районе 16 часов дня на внутреннем кольце КАД, в 2 км до съезда на Пулковское шоссе, в лобовое стекло автомобиля под управлением молодого человека 1995 года рождения с крыши впереди идущей "фуры" прилетел кусок льда. Сообщает пострадавший Piter.TV.

На видео можно заметить, что при ударе льда видеорегестратор не выдержал силы и повис на проводе.

Сегодня днем с фуры прилетел снег или лёд, было громко и страшно, но стекло выдержало , только регистратор слетел. Сообщает автор видео

Также водитель просит водителей внимательно относится к подобным ситуациям.

Водители фур, проверяйте свои тенты! А то так можно устроить нехилый замес. Заключает Евгений

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург