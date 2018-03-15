На дороге в лобовое стекло автомобиля прилетел кусок льда с крыши "фуры"

Сегодня в Петербурге лобовое стекло автомобиля "приняло" большой кусок льда с крыши впереди идущей "фуры".
Сегодня, 15 марта, в районе 16 часов дня на внутреннем кольце КАД, в 2 км до съезда на Пулковское шоссе, в лобовое стекло автомобиля под управлением молодого человека 1995 года рождения с крыши впереди идущей "фуры" прилетел кусок льда. Сообщает пострадавший Piter.TV.
На видео можно заметить, что при ударе льда видеорегестратор не выдержал силы и повис на проводе.
Сегодня днем с фуры прилетел снег или лёд, было громко и страшно, но стекло выдержало , только регистратор слетел.
Сообщает автор видео
Также водитель просит водителей внимательно относится к подобным ситуациям.
Водители фур, проверяйте свои тенты! А то так можно устроить нехилый замес.
Заключает Евгений
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