На дорогах Ленобласти круглосуточно убирают снег 236 единиц спецтехники

За минувшие сутки очищено 10 тысяч километров проезжей части и шесть тысяч километров обочин.

Почти 800 единиц специальной техники убирают дороги в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба региона.

На участках федеральных трасс, проходящих по территории региона, работает 236 единиц спецтехники. О нештатной ситуации на федеральной дороге можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор "Северо-Запад" по телефону (812)405-08-60.

На борьбу со снегопадом на региональных дорогах выведено 500 единиц спецтранспорта. Указанием областного дорожного комитета на всех дорогах с высокой интенсивностью движения транспорта дежурят патрульные службы. Колтушское и Выборгское шоссе, а также Дорога жизни обработаны жидкими солевыми реагентами, препятствующими образованию гололедицы.

За минувшие сутки очищено 10 тысяч километров проезжей части и шесть тысяч километров обочин. К вечеру на очистку областных трасс выйдут дополнительные комбинированные дорожные машины. Информация о работе дорожных служб каждые полчаса поступает в ГКУ "Ленавтодор", ход очистки контролируют спутниковые датчики ЭРА-ГЛОНАСС, установленные на машинах.

Для автомобилистов и жителей региона в Ленинградской области открыта круглосуточная телефонная горячая линия на базе диспетчерской службы "Ленавтодора" по номеру (812)251-42-84.

На улицах городов и поселений за уборку снега отвечают муниципальные службы. Очищение от снега дворовых территорий и площадок возле подъездов — в зоне ответственности управляющих организаций. В случае претензий к качеству уборки, следует обратиться непосредственно в компанию, обслуживающую дом, или районную диспетчерскую службу (справочник аварийно-диспетчерских служб и горячих линий администраций муниципальных образований и управляющих организаций).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти