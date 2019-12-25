В лицее, в котором учился Владимир Путин, обнаружили 8 заболевших COVID-19 в одном классе

Дети с завтрашнего дня должны обучаться дистанционно.

На 16 октября в Петербурге из-за коронавируса или ОРВИ на дистанционном обучении находится 118 классов в 59 школах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию. Это составляет 0,59% от общего количества классов города.

В Комитете также рассказали об одной из школ Адмиралтейского района, где обнаружили массовое заражение коронавирусом. Среди учеников 6-го класса лицея №281 диагноз подтвердился у 8 школьников. После осмотра медиками поликлиники №24 с 16 октября учеников перевели на дистанционное обучение.

На сайте образовательного учреждения сообщается, что в лицее обучался президент РФ Владимир Путин.

Ранее вице-губернатор рассказала, почему в Петербурге не закрывают школы из-за угрозы распространения коронавируса.

Фото: school281.spb.ru