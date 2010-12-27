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На благоустройство территории у "Зенит-Арены" потратят 4,5 млн рублей
Сегодня, 20:21
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TretyakovaS
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На благоустройство территории у "Зенит-Арены" потратят 4,5 млн рублей

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Администрация Петроградского района объявила конкурс на проведение работ по благоустройству территории у стадиона "Зенит-Арена". На проведение работ потребуется 4 млн 600 тыс. рублей.

Администрация Петероградского района объявила конкурс на проведение работ по благоустройству территории у стадиона "Зенит-Арена". На проведение работ потребуется 4 млн 600 тыс.рублей. Об этом пишет "Росбалт".

По техническому заданию подрядчик должен будет вывезти и захоронить строительные отходы.

Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Работы должны быть выполнены к 20 декабря. 

Видео: ВКонтакте/Новый стадион ФК «Зенит» (Санкт-Петербург Арена)

Теги: зенит арена , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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