На благоустройство территории у "Зенит-Арены" потратят 4,5 млн рублей

Администрация Петроградского района объявила конкурс на проведение работ по благоустройству территории у стадиона "Зенит-Арена". На проведение работ потребуется 4 млн 600 тыс. рублей.

Администрация Петероградского района объявила конкурс на проведение работ по благоустройству территории у стадиона "Зенит-Арена". На проведение работ потребуется 4 млн 600 тыс.рублей. Об этом пишет "Росбалт".



По техническому заданию подрядчик должен будет вывезти и захоронить строительные отходы.



Итоги конкурса будут подведены 12 декабря. Работы должны быть выполнены к 20 декабря.



Видео: ВКонтакте/Новый стадион ФК «Зенит» (Санкт-Петербург Арена)