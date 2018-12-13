В акватории Ижоры утонул восьмилетний ребенок

Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

Летние каникулы в нашем городе начались с трагического случая. Как стало известно в субботу, 25 мая, спасатели приехали на вызов к Загородной улице, 17 (Колпинский район). Примерно в 16:10 спасателям сообщили о том, что в акватории реки Ижора утонул ребенок.

По предварительной информации, на берегу находилось четверо детей в возрасте от 8 до 10 лет, двое из них вышли покупаться. Позже их крики услышали рабочие "ПетербургГаза", находящиеся неподалеку. Им удалось вытащить из воды одного человека, которого отправили в больницу. Второго восьмилетнего мальчика позже нашли водолазы.

"Для оказания психологической помощи на месте трагедии работают психологи МЧС России", - добавили в ведомстве.

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