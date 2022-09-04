  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:30
113
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На берегу Сахалина расчеты РСЗО "Ураган" поразили условного противника на учениях "Восток"

0 0

В учениях приняли участие военнослужащие ВВО в составе реактивного артиллерийского дивизиона.

На берегу острова Сахалин расчеты РСЗО "Ураган" поразили условного противника на учениях "Восток-2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В учениях приняли участия военнослужащие ВВО в составе реактивного артиллерийского дивизиона. Они выдвинулись в назначенный район, где заняли боевые позиции и выполнили маскировку техники для подготовки к боевой стрельбе.

После полученных от беспилотников координат расчеты РСЗО уничтожили объекты и технику условного противника.

Ранее Минобороны показало кадры разбитой бронетехники ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: восток-2022, минобороны россии, рсзо ураган, сахалин, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии