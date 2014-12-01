На берегу Финского залива под Кингисеппом обнаружили скопление нефтепродуктов

Загрязнение локализовано и не угрожает соседним территориям.

Сегодня утром, 5 апреля, специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области обнаружили локальное скопление нефтепродуктов на береговой линии Финского залива в районе деревни Логи Кингисеппского района. Об этом сообщила председатель комитета Рамила Агаева.

Мониторинг береговой линии был организован по поручению губернатора Александра Дрозденко. В настоящий момент принимаются меры по локализации и ликвидации загрязнения. Загрязнение уже локализовано, его расширение прекращено, угрозы для близлежащих территорий нет.

Для оперативного устранения возможных экологических угроз в будущем планируется заключение договора со специализированной организацией, обладающей собственным флотом. Губернатор принял решение выделить средства на эти работы из резервного фонда. В комитете подчеркнули, что место обнаружения нефтепродуктов находится на значительном отдалении от территории Сосновоборского городского округа. Информацию о ходе работ будут публиковать по мере поступления.

