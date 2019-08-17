Видео: на башне Олафа подняли флаг Выборга в честь дня города

Канал Piter.TV снял торжественную церемонию, приуроченную ко Дню города и района, с высоты птичьего полета. Мероприятие инициировали общественное объединение "Фаворит Выборг", администрация Выборгского района и руководство Выборгского музея-заповедника.

Накануне Дня Выборга и Выборгского района над Замковым островом торжественно подняли флаг города. Стяг водрузили на шпиль Башни св. Олафа на территории Выборгского замка. В праздничной церемонии приняли участие почетный гражданин города, двухкратный паралимпийский чемпион Алексей Тумаков и исполнительный директор ОО "Фаворит Выборг", депутат МО "Город Выборг" Михаил Макаров.

Мероприятие состоялось по инициативе общественного объединения "Фаворит Выборг", руководства Выборгского музея-заповедника и администрации Выборгского района. Идею поддержал лично председатель ОО "Фаворит Выборг" Александр Петров. Этим символическим жестом всех жителей и гостей Выборга поздравили с Днем города и района, который в 2019 году отмечается 17 августа.

Это очень ответственная миссия - водружение флага города Выборга на самый высокий шпиль башни св. Олафа. Хочу поздравить всех жителей Выборга и Выборгского района с этим прекрасным праздником, пожелать нашему городу процветания и роста, чтобы он нас радовал как можно больше. Алексей Тумаков, почетный гражданин города Выборг

Видео: Piter.TV