На авиакомпанию "Победа" заявили в прокуратуру из‑за рассадки матери и сына с аутизмом

Семья летела из Москвы в Петербург.

В Москве мать ребенка с аутизмом обратилась в прокуратуру после того, как сотрудники авиакомпании "Победа" отказались посадить ее рядом с сыном. Об этом сообщил "Коммерсант".

Инцидент произошел 11 декабря на рейсе из Москвы в Петербург. Женщину не устроили заявления о том, что посадка рядом является платной услугой. Москвичку отказались посадить рядом с 14-летним сыном, у которого аутизм.

Как рассказала женщина, на стойке регистрации в аэропорту ее предупредили, что всех членов семьи рассадят в разных местах самолета, а за выбор места предложили доплатить. На обратном пути из Петербурга в Москву ситуация повторилась. По возвращении в столицу женщина обратилась с заявлением в прокуратуру.

В "Победе", комментируя инцидент, заявили, что клиентов просят уведомлять перевозчика об особых потребностях за день до перелета. Обратившаяся в прокуратуру гражданка этого не сделала.

"Победа" возобновляет рейсы из Ярославля в Петербург.

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