На аттик храма Святой Екатерины возвращают Евангелистов

В Санкт-Петербурге 14 декабря устанавливают на аттик римско-католического храма Святой Екатерины на Невском копии скульптур святых Евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
Завтра, 15 декабря планируется продолжение монтажа центральной скульптурной группы "Поклонение Кресту". Освободить фасад храма от строительных лесов собираются уже на следующей неделе. В настоящее время занимаются вопросом о передаче подлинных скульптур на музейное хранение.
Напомним, что в 2014 году вопрос о копировании скульптур решался с помощью реставрационного совета с участием специалистов КГИОП, Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея. Тогда пришли к выводу, что дальнейшее пребывание подлинных скульптур на открытом воздухе невозможно, поскольку деструкция мрамора увеличивается вследствие влияния климата и агрессивной атмосферной среды. Аттик базилики также находился в неудовлетворительном состоянии.
Научно-проектная документация на реставрацию скульптурной группы на аттике была разработана в 2013 году. Тогда же и выполнялись работы по реставрации входных,а также воссоздавали металлические решетки для ограждения боковых входов на паперти и настенных фонарей у входа на общую сумму 43,9 млн. руб.
В 2014 году для реставрации скульптурной группы на аттике храма понадобилось 19,8 млн. руб.
В 2015 году – работы по копированию четырех скульптур на аттике составило 42,7 млн. руб.
Работы по усилению стенки аттика храма, а также реставрацию кровли, купола и фасада барабана в 2017 году выполнило АО "Ренессанс-Реставрация". Объем финансирования на эти работы из бюджета Петербурга по программе КГИОП составил 34,6 млн. руб. руб.
Отреставрированный храм Святой Екатерины готов принимать футболистов и болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в качестве центрального римско-католического храма Санкт-Петербурга.
Фото: gov.spb