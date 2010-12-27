На аттик храма Святой Екатерины возвращают Евангелистов

В Петербурге на аттик храма Святой Екатерины на Невском возвращают скульптуры Евангелистов.

В Санкт-Петербурге 14 декабря устанавливают на аттик римско-католического храма Святой Екатерины на Невском копии скульптур святых Евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Завтра, 15 декабря планируется продолжение монтажа центральной скульптурной группы "Поклонение Кресту". Освободить фасад храма от строительных лесов собираются уже на следующей неделе. В настоящее время занимаются вопросом о передаче подлинных скульптур на музейное хранение.

Напомним, что в 2014 году вопрос о копировании скульптур решался с помощью реставрационного совета с участием специалистов КГИОП, Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея. Тогда пришли к выводу, что дальнейшее пребывание подлинных скульптур на открытом воздухе невозможно, поскольку деструкция мрамора увеличивается вследствие влияния климата и агрессивной атмосферной среды. Аттик базилики также находился в неудовлетворительном состоянии.