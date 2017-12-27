В ночь с 30 на 31 января ожидается суперлуние богрового цвета

На Земле ожидается суперлуние, затмение и полнолуние одновременно.

Предстоящей ночью все жители Земли смогут увидеть второе за январь 2018 года суперлуние. Северо-Западный гидрометцентр сообщает, что полнолуние совпадет с затмением Луны и суперлунием. В связи с этим спутник Земли будет виднеться багрово-кровавым. Отмечается, в Петербурге такое небесное явление разглядеть будет практически невозможно из-за облачности и снега.

Специалисты объясняют, что расстояние между Землей и Луной меняется из-за эллиптичности орбиты спутника. При малом расстоянии Луна выглядит немного больше и ярче. Это явление и называется суперлунием.

Таким образом, в ночь на 31 января Солнце, Земля и Луна окажутся на одной линии, поэтому Земля приобретет багряную окраску. Затмение суперлуны будет продолжаться 77 минут, и его смогут увидеть и сфотографировать жители Центральной Америки, Центральной Азии, Индонезии, Новой Зеландии и большей части Австралии.

Видео: ABC News