На Заневском автомобиль сбил мотоциклистку

Пострадавшая ехала на красный сигнал светофора.

В Красногвардейском районе Петербурга женщина на мотоцикле стала жертвой аварии. Как отмечают очевидцы, молодая байкерша передвигалась по проезжей части на красный сигнал светофора. В результате ее сбила иномарка "Вольво". Инцидент произошел днем 10 августа на пересечении Заневского и Энергетиков.

Местные жители отмечают, что в произошедшем могло и не быть вины пострадавшей: светофор на данном участке дороги работает нестабильно, со сбоями. Среди проблем свидетели событий называют "Долгий период зеленого". Многие участники движения не дожидаются "своего" сигнала и стартуют на запрещенный.

На место были вызваны экстренные службы. О состоянии петербурженки сведений нет.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб