На ЗСД введут безлимитный тариф для транспондеров

На ЗСД хотят перевести всех автовладельцев на транспондеры

Сообщается, что в Петербурге с 14 октября ожидается подорожание проезда по Западному скоростному диаметру. Тарифы будут увеличены как для легковых, так и для грузовых авто. Но, при этом введут новую опцию безлимита.

Стоимость проезда теперь составит для воителей грузовиков 3-го класса 150 рублей при оплате наличными, а 4-го до 200. Для легковых автомобилей стоимость вырастет примерно на 6 %. Проезд по всему ЗСД будет составлять по транспондеру вместо 255, 270 рублей. Сообщает пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы».

С 1 ноября наступит отмена тарифов, с помощью которых можно было получить пользование транспондерами за абонентскую плату. Теперь пользователи могут получать скидки от базового тарифа «Транспондер». Так, при покупке за 100 рублей тариф «Легковой 10» водители получат скидку 10% от базового тарифа. Для грузового сумма составит 200 рублей. Также заработают безлимитные тарифы пользования ЗСД. Их стоимость составит 5000 рублей для легковых и 15 000 для грузового транспорта.

Повышение цен объяснили тем, что стремятся перевести как можно больше автомобилистов на транспондеры.