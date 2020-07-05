На YouTube появился фильм Дэвида Франса о преследовании геев в Чечне

В работе, премьера которой состоялась 30 июня на канале HBO, рассказывается о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне, а также о группе активистов, которые пытаются этому противостоять – работая под прикрытием, они помогают таким людям покинуть республику. Съемка велась преимущественно с помощью скрытой камеры.
Фильм демонстрировался на кинофестивалях Sundance и Берлинском. Режиссеру Дэвиду Франсу помогал российский сопродюсер и оператор Аскольд Куров.
О жестких репрессиях по отношению к геям, а также об их убийствах в Чечне заговорили в 2017 году после материалов "Новой газеты" о сотнях задержанных, находящихся в секретных тюрьмах и подвергаемых пыткам.
Видео: YouTube / TrailersBook HD
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