На YouTube появился фильм Дэвида Франса о преследовании геев в Чечне

Документальный проект HBO «Добро пожаловать в Чечню» размещен на канале LGBTQ World

В работе, премьера которой состоялась 30 июня на канале HBO, рассказывается о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне, а также о группе активистов, которые пытаются этому противостоять – работая под прикрытием, они помогают таким людям покинуть республику. Съемка велась преимущественно с помощью скрытой камеры.

Фильм демонстрировался на кинофестивалях Sundance и Берлинском. Режиссеру Дэвиду Франсу помогал российский сопродюсер и оператор Аскольд Куров.

О жестких репрессиях по отношению к геям, а также об их убийствах в Чечне заговорили в 2017 году после материалов "Новой газеты" о сотнях задержанных, находящихся в секретных тюрьмах и подвергаемых пыткам.

Видео: YouTube / TrailersBook HD

