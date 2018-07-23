На Витебском проспекте сгорела белая "Ауди"

Петербуржцы слышали хлопки и взрывы.

В Московском районе Петербурга ночью сгорела иномарка. В настоящее время причины происшествия выясняются. По сведениям очевидцев, машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

О пожаре транспортного средства сообщили местные жители. Они заметили полыхающий автомобиль марки "Ауди" около 51 дома по Витебскому проспекту. Белая машина была припаркована, людей в ней не было. Перед возгоранием свидетели событий услышали громкий хлопок. На место были вызваны экстренные службы, которые и ликвидировали огонь.

Фото и видео: Piter.tv