На Выборгской таможне раздавили полтонны "санкционки"

Накануне на Выборгской таможне было уничтожено 572 килограмма "санкционной" мясной и молочной продукции, которую ввезли из Финляндии.

Как сообщает портал 47news, накануне сотрудники Выборгской таможни уничтожили 572 килограмма "санкционной" молочной и мясной продукции, которая была привезена из Финляндии.



За процессом уничтожения "запрещенных" продуктов наблюдали представители Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу и Ленобласти.