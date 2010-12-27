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На Выборгской таможне раздавили полтонны "санкционки"
Сегодня, 21:40
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TretyakovaS
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На Выборгской таможне раздавили полтонны "санкционки"

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Накануне на Выборгской таможне было уничтожено 572 килограмма "санкционной" мясной и молочной продукции, которую ввезли из Финляндии.

Как сообщает портал 47news, накануне сотрудники Выборгской таможни уничтожили 572 килограмма "санкционной" молочной и мясной продукции, которая была привезена из Финляндии.

За процессом уничтожения "запрещенных" продуктов наблюдали представители Ленинград - Финляндской транспортной прокуратуры, Роспотребнадзора по Выборгскому району Ленобласти, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Петербургу и Ленобласти.

Теги: новости ленобласти , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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