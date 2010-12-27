На Ветеранов маршрутка потеряла колесо во время движения

Водителям приходится тратить большее количество времени на проезд по участку.

На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы у маршрутки укатилось колесо. Об этом сообщают очевидцы. По информации от свидетелей событий, транспорт находился в движении,а улетевшее колесо вызвало проблемы на дороге. На данном участке постепенно начинает образовываться пробка.

Маршрутку успели оттащить от трассы. В ближайшее время автомобильный затор исчезнет. Известно, что пострадавшее транспортное средство двигалось по маршруту 165. В результате ДТП никто не травмировался.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб