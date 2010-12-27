На Вавилова 14-летняя школьница отравилась алкоголем

Сейчас несовершеннолетняя находится под присмотром медиков.

В Калининском районе Петербурга госпитализация потребовалась несовершеннолетней девушке, которая отравилась алкогольными напитками. Инцидент произошел в городе днем 11 августа. Об этом сообщает "Оперативное прикрытие".

В настоящее время 14-летняя школьница находился в пятой городской детской больнице имени Филатова. Девочку забрали из квартиры по улице Вавилова, 15 корпус 1. Сведений о состоянии пациентки нет. О происшествии медики узнали около 19 часов вечера.

К ситуации привлекли правоохранительные органы. В обстоятельствах произошедшего разбирается специалисты. Оперативники устанавливают места учебы и жительство пострадавшей. Отметим, что на учете у полиции подросток не состоит.

Фото: Piter.tv





