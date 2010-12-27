Очевидцы: На Васильевском острове насмерть сбили пешехода

Вечером 13 ноября на Васильевском острове автомобиль сбил человека. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 13 ноября на Васильевском острове человек оказался под колесами автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



ДТП произошло на 23-линии Васильевского острова. Автомобиль "Тойота" сбил человека, который переходил в неположенном месте. По словам очевидцев, человек не двигается.



Один из пользователей сообщил, что пешехода сбили насмерть.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург



