Вечером 13 ноября на Васильевском острове человек оказался под колесами автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
ДТП произошло на 23-линии Васильевского острова. Автомобиль "Тойота" сбил человека, который переходил в неположенном месте. По словам очевидцев, человек не двигается.
Один из пользователей сообщил, что пешехода сбили насмерть.
Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:51
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Очевидцы: На Васильевском острове насмерть сбили пешехода
Вечером 13 ноября на Васильевском острове автомобиль сбил человека. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 13 ноября на Васильевском острове человек оказался под колесами автомобиля. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".