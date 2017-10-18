На Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой

Очевидцы сообщают, что на 15-ой линии Васильевского острова прорвало трубу с горячей водой. В районе сегодня проходили испытания.

В среду, 18 октября, на Васильевском острове произошла коммунальная авария. На 15-ой линии В.О. прорвало трубу с кипятком. Сейчас над местом ЧП поднимается густой туман от горячей воды.

"Так сегодня проверяют трубы на нагрузку, предупреждали, что такое может произойти", - написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Андрей Бочаров.

Почти во всем Василеостровском районе сегодня не было воды. Ранее Piter.tv сообщал, что в среду на Васильевском острове отключат горячую воду. По ссылке можно посмотреть карту, где проходили испытания Теплосети Петербурга. В компании отметили, что в результате проверки могут быть ЧП с разливом воды. Кроме тго отмечалось ,что испытания нельзя было организовать летом. Так как для них обязательно проводить во время отопительного сезона.

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