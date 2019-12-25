Тело Сергея Кочергина найдено около озеро Шарташ.

На Урале в лесу нашли труп пропавшего бизнесмена. В региональных силовых структурах рассказали, что по предварительной версии Сергей Кочергин принял решение уйти из жизни самостоятельно. Инцидент произошел в лесополосе около озера Шарташ во время велопрогулки. В настоящее время Следственный комитет еще официально не прокомментировал произошедшее.

Напомним, что екатеринбургский предприниматель Сергей Кочергин вечером 12 июля отправился на велосипеде вокруг озера Шарташ. После этого мужчина пропал. На его поиски были направлены спасатели и волонтеры. Известно, что 47-летний погибший занимался поставками овощей в детские сады, лагеря, заведения общепита. Бизнесмен должен был вернуться в свою квартиру к 23 часам вечера, но его никто не видел после велопрогулки. Телефон мужчины был оставлен дома на зарядке.

Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации.

Фото: "Лиза Алерт"

