Возбуждено уголовное дело.

Двое работников детского сада на Урале погибли при чистке канализации. Об этом говорится в официальном заявлении региональной прокуратуры. Известно, что трагедия произошла в селе Таборы Свердловской области. По факту произошедшего ведется проверка. По предварительной версии, мужчины отравились накопившимися ядовитыми парами.

Организована проверка соблюдения законодательства в деятельности МКДОУ в связи с гибелью двух работников при проведении работ по чистке канализационных стоков. пресс-служба прокуратуры региона

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшего за собой смерть двух человек по неосторожности. Следователи установили, что во время проведения работ погибшим стало плохо. Жертвами трагедии стали завхоз детского сада 1988 года рождения и разнорабочий 1958 года рождения.

Исследователи показали новые улики с места гибели группы Дятлова.

Фото: Следственный комитет по Свердловской области

