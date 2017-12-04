На Урале мать отравила двоих детей крысиным ядом и хотела убить третьего ребенка

Появились подробности этого громкого дела.

Жуткая история произошла в поселке Малышево под Екатеринбургом. Многодетная мать обвиняется в убийстве двух своих детей и покушении на жизнь третьего ребенка. Всего у женщины было 4 детей. Сообщается, что дети были тяжело больны. У них был диагноз АГУС - это системное генетическое заболевание с неблагоприятным прогнозом. Девочка умерла еще в 2000 году в возрасте 3 лет. Еще один мальчик умер в 2006 году в возрасте 8 месяцев. А в апреле 2015 года умер двухлетний сын. Старшему мальчику недавно исполнилось 8 лет.

История началась еще в 2015 году, когда медики по анализам заподозрили у больного ребенка следы отравления крысиным ядом. Женщину, мать мальчика, задержали. Вскоре она призналась, что она хотела убить сына. В ходе следственных мероприятий правоохранители обратили внимание, что у этой женщины один за другим умерли три ребенка и мать. Была проведена эксгумация тел. В останках тел двух маленьких мальчиков были обнаружены следы все того же крысиного яда. Причастность подсудимой к смерти дочери и матери не была установлена.

Семья считалась благополучной. Муж занимался ювелирным бизнесом. Часто ездил на выставки и в командировки. Мужчина хорошо обеспечивал семью, женщина занималась детьми.

На слушании этого резонансного дела гособвинитель запросил для женщины максимально допустимый срок - 20 лет лишения свободы. Приговор будет объявлен 8 декабря.

Видео: Piter.TV