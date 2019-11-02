На Украине заговорили о создании ракет для ударов по АЭС России

Эксперты видят в этом необходимость для избавления от зависимости от РФ.

Киев заявил о необходимости создать ракеты средней дальности, которые в случае необходимости смогут поразить российские атомные электростанции. Об этом заявил украинский политический эксперт Тарас Загородний.



Он отметил, что Украина должна исходить из прагматичных соображений и сводить к минимуму свою зависимость от ресурсов РФ. Киев не должен боятся наращивать оружейную мощь и строить ракеты, считает эксперт. По его словам, такие ракеты дальностью до 2,5 тыс. км смогут вызвать

"ядерный взрыв" в России.



При этом как именно попадание ракеты с просто боеголовкой может спровоцировать ядерный взрыв на российских АЭС, эксперт не уточнил.



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