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Власти Украины назвали возможную дату разведения сил в Петровском
Сегодня, 17:09
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Rybka123

Власти Украины назвали возможную дату разведения сил в Петровском

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Изначальная операция в Петровское была сорвана.

Киев назвал дату отвода войск в районе поселка Петровское. Операция должна начаться 7 ноября, а на следующий день войска разведут. Об этом рассказал глава силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

Однако он подчеркнул, что это будет возможно при соблюдении условий. Киев сможет выполнить свои договоренности, если будет соблюден режим тишины в течение семи дней. 

Изначально разведение сил было назначено на 4 ноября. Однако операция сорвалась из-за зафиксированных 29 и 30 октября обстрелов близ Петровского. 

Фото: pixabay 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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