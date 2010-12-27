Власти Украины назвали возможную дату разведения сил в Петровском

Изначальная операция в Петровское была сорвана.

Киев назвал дату отвода войск в районе поселка Петровское. Операция должна начаться 7 ноября, а на следующий день войска разведут. Об этом рассказал глава силовой операции Вооруженных сил Украины в Донбассе Владимир Кравченко.

Однако он подчеркнул, что это будет возможно при соблюдении условий. Киев сможет выполнить свои договоренности, если будет соблюден режим тишины в течение семи дней.

Изначально разведение сил было назначено на 4 ноября. Однако операция сорвалась из-за зафиксированных 29 и 30 октября обстрелов близ Петровского.

Фото: pixabay