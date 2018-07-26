На Тимуровской улице ночью сгорел автомобиль

Пожарные службы быстро справились с ситуацией.

В Калининском районе Петербурга ночью сгорела припаркованная машина. Инцидент произошел около трех часов ночи по Тимуровской улице,4. Местные жители быстро заметили пламя и вызвали экстренные службы. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя 10 минут. В результате оперативного вмешательства транспортное средство оказалось не сильно повреждено.

Правоохранительные органы отметили, что в базе данных нет адреса водителя, которому принадлежит иномарка. Оповестить петербуржца о ночной проблеме с его транспортным средством оперативники не смогут.

Свидетели событий отмечают, что во время пожара было очень громко. От шума громко звенели окна в ближайшем доме. Однако установить причину возгорания будет проблематично: камеры видеонаблюдения во дворе есть, но им закрывает обзор растущие кустарники.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб