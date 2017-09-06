Водитель автобуса зажал дверями пассажирку и уехал с места ЧП

Пассажирка автобуса получила серьезные травмы из-за того, что автобус зажал ее дверьми. Женщину освободили, а водитель уехал с места происшествия.

В начале восьмого вечера вторника, 5 сентября, ЧП с участием автобуса произошло в Калининском районе Петербурга. ЛиАЗ прищемил дверьми пассажирку. Общественный транспорт 143 маршрута двигался в сторону Северного проспекта. На остановке, видимо, водитель не заметил, что одна из пассажирок задержалась на выходе. В итоге 59-летняя петербурженка оказалась зажатой дверьми.

Автобус продолжил движение в сторону Северного проспекта. Скорее всего, водитель так и не узнал об инциденте. А вот пострадавшая получила травмы средней тяжести. В итоге ее отправили в больницу.

"Водитель Петербурга" передает, что по факту ЧП проводят административное расследование.