Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 19 сентября произошло жуткое ДТП недалеко от дома по адресу Таллинское шоссе, 40.
Очевидцы отмечают, что автомобиль "десятка" влетел в заказной микроавтобус.
На место прибыли несколько бригад скорой помощи. По словам очевидцев, в числе пострадавших беременная женщина, которая находилась в "легковушке". Еще один из участников аварии скончался на месте.
Фото: ВКонтакте/Василий Светашов
Сегодня, 19:13
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На Таллинском шоссе произошла страшная авария, есть пострадавшие
В Красносельском районе Петербурга произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщают, что есть пострадавшие.
Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 19 сентября произошло жуткое ДТП недалеко от дома по адресу Таллинское шоссе, 40.