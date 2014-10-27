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На Таллинском шоссе произошла страшная авария, есть пострадавшие
Сегодня, 19:13
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TretyakovaS
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На Таллинском шоссе произошла страшная авария, есть пострадавшие

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В Красносельском районе Петербурга произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщают, что есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 19 сентября произошло жуткое ДТП недалеко от дома по адресу Таллинское шоссе, 40.

Очевидцы отмечают, что автомобиль "десятка" влетел в заказной микроавтобус.

На место прибыли несколько бригад скорой помощи. По словам очевидцев, в числе пострадавших беременная женщина, которая находилась в "легковушке". Еще один из участников аварии скончался на месте.

Фото: ВКонтакте/Василий Светашов

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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