На Таллинском шоссе произошла страшная авария, есть пострадавшие

В Красносельском районе Петербурга произошло жуткое ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" сообщают, что есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", вечером 19 сентября произошло жуткое ДТП недалеко от дома по адресу Таллинское шоссе, 40.



Очевидцы отмечают, что автомобиль "десятка" влетел в заказной микроавтобус.



На место прибыли несколько бригад скорой помощи. По словам очевидцев, в числе пострадавших беременная женщина, которая находилась в "легковушке". Еще один из участников аварии скончался на месте.



Фото: ВКонтакте/Василий Светашов