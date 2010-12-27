На "Сортавале" ограничили скорость движения транспорта

Машины могут двигаться не быстрее 70 километров в час из-за метели.

На трассе "Сортавала" ограничили скорость движения до 70 километров в час. Причиной произошедшего стал сильный снегопад. Об этом сообщает "ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения продлятся с 12:00 до улучшений погодных условий.

В ГУ МЧС РФ по Ленобласти отметили, что в субботу, 9 марта, в течение дня будет идти мокрый снег, местами дождь. Скорость ветра будет достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха будет в районе от минус 1 до плюс 2 градусов.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург