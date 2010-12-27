На Смольном проспекте петербуржец выстрелил в соседа по коммуналке

Полиция занимается расследованием инцидента.

В Центральном районе Петербурга конфликт между местными жителями перерос в стрельбу.Сейчас один из пострадавших находится в больнице. Виновником преступления оказался уроженец Грузии 1976 года рождения.

Как отмечают соседи оппонентов, инцидент произошел около полуночи 25 июля. Они услышали выстрелы. Позже стало понятно, что стреляли из травматического оружия. На место вызвали бригаду скорой помощи. Жертву госпитализировали, а злоумышленник оказался в полицейском участке.

По версии следствия, конфликт начался на бытовой почве. Пули несколько раз попали в цель. Оперативники нашли в помещении использованные гильзы и резиновую пулю.

Звонок в полицию от жительницы указанной коммунальной квартиры поступил в районе полуночи 25 июля. Женщина рассказала, что между ее соседями произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников разборок применил пистолет. Он несколько раз выстрелил в оппонента. На хранение оружия у владельца была лицензия.Пострадавший петербуржец находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.tv