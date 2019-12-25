На "Скандинавии" вылетевшее на "встречку" авто врезалось в машину медслужбы

Причины инцидента устанавливаются.

На трассе "Скандинавия" вечером 11 февраля легковой автомобиль врезался в "ГАЗель" медицинской службы, есть пострадавшая. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент на 93-м км "Скандинавии" произошел в 17:20. Иномарка по неизвестной причине вылетела на встречную полосу. За рулем находилась 29-летняя девушка, ее госпитализировали в больницу в поселке Первомайское.

Вторым участником ДТП стала машина медслужбы. "ГАЗель" пришлось тушить сотрудникам МЧС.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что машина врезалась в ЛЭП на Витебском проспекте.

Фото: pixabay.com