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На "Скандинавии" грузовик завалил легковушку огромными камнями: всем удалось спастись
Сегодня, 13:41
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Shdaria
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На "Скандинавии" грузовик завалил легковушку огромными камнями: всем удалось спастись

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В Петербурге выжили все участники страшной аварии на трассе "Скандинавия".

В Санкт-Петербурге на трассе "Скандинавия" произошла жуткая дорожная авария у развязки к поселку Бавария. Грузовик "Скания" рухнул и завалил камнями автомобиль "Ситроен".

Читатели Piter.tv оказались на страшном месте, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По их словам, в результате серьезной аварии все остались живы. 

Пользователи сети беспокоятся за состояние пострадавших. Кроме того, на фото можно заметить, что в легковом автомобиле находится детское кресло.

В настоящее время неизвестна причина аварии, также нет информации о состоянии здоровья всех участников ДТП. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшетсвия спб , скандинавия авария
Категории: Происшествия Лента новостей ДТП Новости СПб

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