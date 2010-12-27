На "Скандинавии" грузовик завалил легковушку огромными камнями: всем удалось спастись

В Петербурге выжили все участники страшной аварии на трассе "Скандинавия".

В Санкт-Петербурге на трассе "Скандинавия" произошла жуткая дорожная авария у развязки к поселку Бавария. Грузовик "Скания" рухнул и завалил камнями автомобиль "Ситроен".

Читатели Piter.tv оказались на страшном месте, где столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По их словам, в результате серьезной аварии все остались живы.

Пользователи сети беспокоятся за состояние пострадавших. Кроме того, на фото можно заметить, что в легковом автомобиле находится детское кресло.

В настоящее время неизвестна причина аварии, также нет информации о состоянии здоровья всех участников ДТП.

Фото: Piter.tv