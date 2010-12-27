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На "Скандинавии" машины потеряли колеса из-за огромных ям
Сегодня, 20:32
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TretyakovaS
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На "Скандинавии" машины потеряли колеса из-за огромных ям

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На "Скандинавии" две машины влетели в ямы и остались без колес.

На трассе "Скандинавия" две машины попали в огромные ямы и остались без колес. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, автолюбители ехали в Финляндию, но машины угодили в ямы и пробили по паре колес каждая. Обратно в Петербург вызвали эвакуатор, который забрал двоих человек. Еще двое остались на дороге.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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