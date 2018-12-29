На Сизова произошел пожар: пострадали два человека

В комнате выгорело 15 квадратных метров жилплощади.

В Приморском районе Петербурга в доме на улице Сизова произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Около 14 часов дня загорелась квартира на четвертом этаже двенадцатиэтажного жилого дома № 34/18. Огнеборцам удалось потушить пожар за 40 минут.

В комнате выгорело 15 квадратных метров жилплощади. Возгорание тушили 15 человек и три единицы техники.

Также известно, что из квартиры эвакуировали двух человек. В настоящий момент проводятся реанимационные мероприятия.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург