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На Шуваловском проспекте загорелась квартира: из окон валил черный дым

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В результате ЧП никто не пострадал.

Днем 1 сентября произошел пожар на Шуваловском проспекте. Об этом сообщает "Мойка 78".

Очевидцы увидели черный дым, который валит из одной из квартир. В ГУ МЧС сообщили, что в два часа дня пожарные выехали к дому 37 по Шуваловскому. На втором этаже горела однокомнатная квартира.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, дым же распространялся до последних этажей дома. 

Горение удалось ликвидировать за 20 минут. В результате ЧП никто не пострадал. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп и чп , новости петербурга , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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