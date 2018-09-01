На Шуваловском проспекте загорелась квартира: из окон валил черный дым

В результате ЧП никто не пострадал.

Днем 1 сентября произошел пожар на Шуваловском проспекте. Об этом сообщает "Мойка 78".

Очевидцы увидели черный дым, который валит из одной из квартир. В ГУ МЧС сообщили, что в два часа дня пожарные выехали к дому 37 по Шуваловскому. На втором этаже горела однокомнатная квартира.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, дым же распространялся до последних этажей дома.

Горение удалось ликвидировать за 20 минут. В результате ЧП никто не пострадал.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург