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На Шарифовском путепроводе у иномарки взорвался бензобак
Сегодня, 10:21
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lesjasap
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На Шарифовском путепроводе у иномарки взорвался бензобак

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"Мицубиси" на Шарифовском путепроводе пробил бензобак из-за мусора на дороге.

 На Шарифовском проспекте автомобиль пробил бензобак, который впоследствии загорелся. “Мицибиси Аутлендер” не смог проехать через мусор на дороге. В результате наезда на что-то острое, в иномарке произошел взрыв. Вероятнее всего, целостность днища автомобиля была нарушена. Огонь удалось потушить силами пожарных. 

В настоящее время машина стоит на путепроводе в правом ряду и дожидается эвакуатора. 
 
Водители, ехавшие за несчастным "Мицубиси" объединились, чтобы убрать опасные обломки с дороги. Автомобиль оставил на проезжей части тормозную колодку. 
Теги: взрыв , инцидент на дороге , пожар
Категории: Новости СПб

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