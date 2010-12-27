На Шарифовском путепроводе у иномарки взорвался бензобак

"Мицубиси" на Шарифовском путепроводе пробил бензобак из-за мусора на дороге.

На Шарифовском проспекте автомобиль пробил бензобак, который впоследствии загорелся. “Мицибиси Аутлендер” не смог проехать через мусор на дороге. В результате наезда на что-то острое, в иномарке произошел взрыв. Вероятнее всего, целостность днища автомобиля была нарушена. Огонь удалось потушить силами пожарных.

В настоящее время машина стоит на путепроводе в правом ряду и дожидается эвакуатора.

Водители, ехавшие за несчастным "Мицубиси" объединились, чтобы убрать опасные обломки с дороги. Автомобиль оставил на проезжей части тормозную колодку.