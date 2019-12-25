Конфликт автомобилистов на Сердобольской улице закончился стрельбой

Иномарка подрезала такси, после чего водители вышли разбираться.

Ночной конфликт между автомобилистами на Сердобольской улице закончился стрельбой и заявкой в полицию. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Во втором часу ночи 25 марта у дома №5 по упомянутой улице водитель "Хендай Соната" подрезал такси "Хендай Солярис", после чего водители вышли разбираться друг с другом. Грубый автомобилист обругал 22-летнего таксиста нецензурной бранью, а затем выстрелил из неустановленного предмета в сторону оппонента, после чего скрылся. Сам таксист не пострадал, но немедленно обратился в полицию.

Стражи порядка уже начали розыск стрелка.

Ранее мы рассказывали, что в Стрельне из квартиры бизнесмена вынесли валюту и украшения с бриллиантами.

Фото: Piter.tv