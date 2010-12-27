На Седова "лунатик" ночью случайно выпал из окна

Уснувший петербуржец вышел не в ту дверь на улицу, но остался жив.

В Невском районе молодой петербуржец стал жертвой лунатизма. Находясь в бессознательном состоянии, 19-летний юноша случайно выпал из окна. Инцидент произошел по улице Седова. Пострадавший проснулся во время падения. Крик разбудил мать жертвы.

Ситуация на данный момент критичная, хотя лунатик выжил. Его госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. У пациента диагностировали кататравму, закрытую травму груди, перелом левой лодыжки, сотрясение и черепно-мозговую травму. В настоящий момент он находится в реанимационном отделении.

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