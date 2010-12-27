На «Сапсан» продают проездные свыше 400 тысяч рублей

На днях в РЖД стартовала продажа проездных на поезда «Сапсан».

При покупке в РЖД проездного на «Сапсан» можно сэкономить половину стоимости билеты, заявляет перевозчик.



В пресс-службе РЖД 18 декабря сообщили, что стоимость карты «Деловой проездной» зависит от срока действия (до полугода), класса обслуживания и количества приобретаемых поездок.



Цена самого дешевого проездного составляет 28 тысяч рублей и включает в себя восемь поездок в месяц (3500 за поездку). Самый дорогой – 432 тысячи на 48 поездок на полгода (9000 за билет).



По карте возможно оформление билета только на владельца. Проездной действует на поезда сообщением Петербург – Москва и обратно.

Фото: РЖД