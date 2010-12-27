На СЗЭФ-2017 пройдет более 10 круглых столов

В рамках Северо-Западного экономического форума состоится 12 круглых столов. За обсуждением соберутся специалисты в своих областях.

Кроме выступления более чем 20 спикеров на Северо-Западном экономическом форуме пройдут круглые столы с представителями власти и общественных организаций. Темы встреч разделят по сферам бизнеса и отраслям промышленности.

"Круглые столы дают максимальную возможность для живого близкого диалога с властью, обсуждения и решения конкретных вопросов, с которыми столкнулась Ваша компания", - отмечают организаторы.

Всего будет 12 направлений тем круглых столов: энергетика, машиностроение, медицина и здравоохранение, строительство, пищевая промышленность, текстильная промышленность, сельское хозяйство, космос и авиация, туризм, спорт, факторинг, социальная ответственность бизнеса.

Ранее Piter.tv сообщал, что в начале декабря в Петербурге пройдет Северо-Западный экономический форум. В СЗЭФ-2017 примут участие крупные российские и зарубежные компании, представители администрации президента, правительства Петербурга и Ленобалсти, Минпромторга и Торгово-Промышленной Палаты Петербурга.