На Рябовском шоссе ограничат движение из-за строительства трамвайных путей

Ограничение начнет действовать с 19 марта.

В Петербурге с 19 марта будет ограничено движение на перекрестке Рябовского шоссе и Лесопарковой улицы. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Причиной изменений стали работы по переустройству инженерных сетей и строительству трамвайных путей.

Чтобы движение по Лесопарковой продолжилось, будет обустроена временная дорога из дорожных железобетонных плит. А для безопасности пешеходов установят временные переходы и светофор.

После завершения работ на Лесопарковой строительство продолжится на перекрестках Рябовского шоссе с Беломорской и Ковалевской улицами.