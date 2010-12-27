  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Рябовском шоссе ограничат движение из-за строительства трамвайных путей
Сегодня, 20:22
133
TretyakovaS

На Рябовском шоссе ограничат движение из-за строительства трамвайных путей

0 0

Ограничение начнет действовать с 19 марта.

В Петербурге с 19 марта будет ограничено движение на перекрестке Рябовского шоссе и Лесопарковой улицы. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Причиной изменений стали работы по переустройству инженерных сетей и строительству трамвайных путей. 

Чтобы движение по Лесопарковой продолжилось, будет обустроена временная дорога из дорожных железобетонных плит. А для безопасности пешеходов установят временные переходы и светофор. 

После завершения работ на Лесопарковой строительство продолжится на перекрестках Рябовского шоссе с Беломорской и Ковалевской улицами.

Теги: новости петербурга, новости спб, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий