На "России-1" стартует показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония"

Это история о легендарном исполнении произведения Шостаковича 9 августа 1942 года.

В понедельник, 8 ноября, на телеканале "Россия-1" стартует показ многосерийной исторической драмы "Седьмая симфония". Это пронзительная история об одном из самых вдохновляющих и невероятных эпизодов Великой Отечественной войны. 9 августа 1942 года звуки, раздавшиеся со сцены Ленинградской филармонии, возвестили всему миру: город жив и не сломлен ни голодом, ни бомбежками.

После первой блокадной зимы дирижер Большого симфонического оркестра радиокомитета Карл Элиасберг получает важное правительственное задание – исполнить в осажденном городе "Седьмую симфонию" Шостаковича. Это кажется невозможным – от оркестра осталось несколько музыкантов: кто-то умер от голода, кто-то ушел на фронт, а кто-то пропал без вести. Но концерт должен состояться во что бы то ни стало.

Главные роли в исторической драме исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Лидия Вележева, Янина Студилина, Борис Смолкин и Игорь Ясулович. Режиссером выступил Александр Котт. Всего ожидается выход восьми серий.

Ранее Piter.TV пообщался с исполнителями главных ролей и режиссером и узнал подробности о грядущей премьере.

Видео: YouTube / Россия 1