На Ропшинском шоссе машина вылетела в кювет

Девушка-водитель пострадала.

В Петербурге в субботу, 14 августа, на Ропшинском шоссе Ford вылетел в кювет при обгоне. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером около 18:30. По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте", а дорожном происшествии никто не погиб, но "девушка-водитель немного пострадала". Судя по фотографиям, автомобиль сильно помялся: крыша и лобовые стекла повреждены. Предположительно, машина перевернулась. Причины произошедешго устанавливаются.

Ранее в Тосненском районе двое человек пострадали в ДТП на ЮПК. Оба автомобиля вылетели в кювет.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Усикова