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На Ропшинском шоссе машина вылетела в кювет

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Девушка-водитель пострадала.

В Петербурге в субботу, 14 августа, на Ропшинском шоссе Ford вылетел в кювет при обгоне. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером около 18:30. По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП" в социальной сети "Вконтакте", а дорожном происшествии никто не погиб, но "девушка-водитель немного пострадала". Судя по фотографиям, автомобиль сильно помялся: крыша и лобовые стекла повреждены. Предположительно, машина перевернулась. Причины произошедешго устанавливаются.

Ранее в Тосненском районе двое человек пострадали в ДТП на ЮПК. Оба автомобиля вылетели в кювет. 

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Усикова 

Теги: дтп ропшинское шоссе, машина в кювете
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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