В среду, 20 марта, на Пулковском шоссе белая иномарка со всей скорости влетела в столб. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники ДПС.
На кадрах видно, что белая легковушка практически застряла бампером в столбе. О состоянии водителя пока нет никакой информации.
Кроме того, автовладельцы отметили, что на этом участке дороги образовалось очень плотное движение.
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Фото: дтп и чп петербург/вк
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