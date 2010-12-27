Реанимация на месте.

В среду, 20 марта, на Пулковском шоссе белая иномарка со всей скорости влетела в столб. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли медики, пожарные и сотрудники ДПС.

На кадрах видно, что белая легковушка практически застряла бампером в столбе. О состоянии водителя пока нет никакой информации.

Кроме того, автовладельцы отметили, что на этом участке дороги образовалось очень плотное движение.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские подростки терроризируют трамваи на улице Десантников

Фото: дтп и чп петербург/вк