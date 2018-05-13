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На Приморском шоссе водитель "Мерседеса" протаранил столб

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Вечером 12 мая на Приморском шоссе водитель "Мерседеса" на скорости влетел в столб. Дорожные самаритяне увезли автолюбителя в больницу.

Вечером 12 мая на Приморском шоссе, 671, напротив лагеря "Солнечный" водитель "Мерседеса" на большой скорости влетел в столб. Как рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", скорость автомобиля превышала 100 км/ч. 

На кадрах очевидец происшествия рассказывает о случившемся. На видео хорошо видны повреждения автомобиля: у "Мерседеса" сильно смята передняя часть. В результате столкновения с машиной, столб очень сильно наклонился. На момент съемки водителя в машине уже не было.

По словам автора видео, пострадавшего на попутной машине отвезли в сторону города. О его состоянии не сообщается. 

Ранее Piter.tv сообщал об аварии со смертельным исходом на улице Ушинского. Там пожилой мужчина врезался в дерево. 

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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