На Приморском шоссе столкнулись три автомобиля

Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



У всех автомобилей серьезные повреждения. На место прибыли сотрудники спасательных служб.



Предположительно, в аварии есть пострадавшие.



Пользователи сообщили о серьезной пробке.



Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

