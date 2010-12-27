Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
У всех автомобилей серьезные повреждения. На место прибыли сотрудники спасательных служб.
Предположительно, в аварии есть пострадавшие.
Пользователи сообщили о серьезной пробке.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Сегодня, 20:38
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На Приморском шоссе столкнулись три автомобиля
Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".