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На Приморском шоссе столкнулись три автомобиля
Сегодня, 20:38
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TretyakovaS
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На Приморском шоссе столкнулись три автомобиля

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Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 27 октября на Приморском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

У всех автомобилей серьезные повреждения. На место прибыли сотрудники спасательных служб.

Предположительно, в аварии есть пострадавшие.

Пользователи сообщили о серьезной пробке.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
 

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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